العثور على جثث 3 أشخاص قطعت رؤوسهم في غرب الجزائر

ذكرت صحيفة "الوطن ويك إند" الأسبوعية، نقلا عن مصدر أمني، الجمعة، أنه عثر على جثث ثلاثة مدنيين مقطوعي الرؤوس، هم أب وابناه في غرب الجزائر بمكان غير بعيد عن مدينة تلمسان.

ويبدو أن الرجال الثلاثة توجهوا إلى الصيد بعيداً، ظهر الأربعاء، ولم يعودوا، وقد أبلغ أقرباؤهم الدرك لكن لم يعثر على جثثهم سوى، صباح الخميس.

وقالت الصحيفة: "إن شخصا رابعا كان يرافقهم على ما يبدو لكنه نجح في الفرار". وكانت هذه المنطقة القريبة من الحدود مع المغرب على جبل يطل على هذه البلد المجاور، قاعدة خلفية للجماعات المسلحة في التسعينيات خلال العقد الذي شهد الحرب الأهلية وما زالت جماعة إسلامية صغيرة تتردد عليه.

وتشهد جبال شرق الجزائر بعض الحوادث المرتبطة بالإسلاميين وخصوصا القريبين من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتستهدف خصوصا قوات الأمن.