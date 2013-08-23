مخاوف من بروز توترات بالجزائر على خلفيات إثنية ومذهبية

برزت في الجزائر خلال السنوات الأخيرة نزاعات اجتماعية ذات طابع عرقي ومذهبي ومشكلات ذات طابع لغوي وإثني، مست تحديداً مناطق وولايات في الصحراء الجزائرية.

ومنذ الثلاثاء قبل الماضي، اندلع نزاع قبلي وعرقي دامٍ بين سكان ينتمون إلى قبيلة عربية "البرابيش" وسكان ينتمون إلى قبيلة من الطوارق "ايدنان"، في مدينة برج باجي مختار بولاية أدرار جنوب الجزائر على الحدود مع مالي، خلف مقتل عشرة أشخاص واعتقال 40 شخصاً متورطاً في هذه الأحداث بحسب حصيلة رسمية أعلنها وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أمس الخميس.

وبدأ الصراع على خلفية نزاع بين أشخاص ينتمون إلى القبيلتين حول مخزن كان يحوي مساعدات غذائية موجهة إلى سكان المدينة عقب فيضانات اجتاحت المدينة بداية الأسبوع الماضي، لكنه تطور لاحقاً وأخذ طابعاً قبلياً بين العرب والطوارق.

وسعت السلطات الجزائرية منذ اندلاع هذا الصراع إلى إخماد الفتنة عن طريق الاستعانة بعقلاء المدينة من سكان القبائل العربية وقبائل الطوارق، إضافة إلى مراجع دينية وجهت نداء إلى الوحدة ونبذ الفتنة والفرقة.

وتضم مدينة برج باجي مختار التي تقع على الحدود مع مالي، إضافة إلى سكانها الأصليين من الطوارق والعرب، عدداً من المهاجرين والنازحين القادمين من شمال مالي، بسبب التوتر الحاصل في المنطقة، وكذا أفارقة من المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى المنطقة تمهيداً للنزوح إلى مناطق الشمال الجزائرية.

ورغم إعلان الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، التحكم في الوضع في المدينة، فإن مراقبين يتخوفون من أن تكون هذه الأحداث مقدمة لصراع قبلي عنيف، يضع المنطقة على أعتاب مرحلة توتر دامٍ، خاصة مع قرب المدينة من منطقة التوتر في منطقة الساحل وتواجد مجموعات مسلحة في الصحراء.

صراع بين المالكية والإباضية

وفي مايو/أيار الماضي، شهدت مدينة بريان بولاية غرداية جنوب الجزائر اشتباكات عنيفة على خلفية دينية وعرقية بين سكان حي ثنية المخزن وهم عرب ينتمون إلى المذهب المالكي، وسكان قصر مليكة وهم أمازيغ ينتمون إلى المذهب الإباضي.

واندلعت المواجهات في المدينة التي يقطنها 45 ألف نسمة، على خلفية صراع قديم حول قطعة أرض تقع داخل مقبرة يزعم السكان العرب أنها إرث لهم، ويريدون إقامة مؤسسىة تعليمية عليها، لكن السكان الإباضيين يتمسكون بأن أرض المقبرة تعد تداخلاً ضمن أوقاف الحي الإباضي.

وأصيب خلال هذه المواجهات 37 شخصاً بينهم 16 عنصراً من الشرطة.

وتعد هذه الأحداث استمراراً لخلافات مذهبية ذات بعد عرقي وديني تعرفها منطقة غرداية منذ سنوات، بين أتباع المذهبين الإباضي من الأمازيغ والمالكي من العرب بسبب نزاعات على الأراضي والعقارات وخلافات اجتماعية ولغوية وثقافية.

وكانت أعنف هذه المواجهات تلك التي اندلعت في 29 ديسمبر/كانون الأول 2008 في مدينة بريان بولاية غرداية، وخلفت ثلاثة قتلى و4 جرحى، وتوقيف 120 شخصاً من قبل قوات الشرطة.

وتجددت المواجهات بين أتباع المذهبين في أبريل/نيسان 2009، ما أدى إلى مقتل شخصين وجرح أكثر من 25 شخصاً وتخريب عدد من المحلات التجارية.

واعتبرت هذه الأحداث الأخيرة الأعنف والأخطر التي تشهدها الجزائر، كونها أول مواجهات ذات طابع عرقي ومذهبي تشهدها الجزائر منذ الاستقلال.

وفي أبريل/نيسان عام 2001 اندلعت أحداث عنيفة في منطقة القبائل التي تسكنها غالبية من الأمازيغ، بعد مقتل شاب برصاص الدرك، وتلاحقت الأحداث في المنطقة، ورفع السكان لائحة مطالب سميت بلائحة "الفصر" تتضمن تحديداً الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية.

وبعد سلسلة مفاوضات، أقر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 تعديلاً دستورياً تضمن إقرار اللغة الأمازيغية كلغة وطنية.

خبراء يحذرون من المخاطر

وقال الإعلامي والباحث في الشؤون الاجتماعية، احسن خلاص لـ"العربية.نت"، إن "تأثير هذه التوترات ذات البعد العرقي والقبلي، تتعدى الجانب الأمني لتمس بالاستقرار السياسي للبلاد من زمان. هناك محاولات الاستثمار في التوترات المحلية، سواء كانت ذات خلفيات عرقية أو دينية أو لغوية، لكن ظهورها بالجنوب مع انتشار السلاح بعد التحول الليبي يجعل خطورة الوضع مزدوجة أي أمنية وسياسية في نفس الوقت لا تنس أن الجزائر برزت كأكبر دولة إفريقية مساحة فأنظار التقسيم موجهة إليها".

ويرى خلاص أن هذه الأزمات لها تداعيات على الوحدة الوكنية والنسيج الاجتماعي ويرى أن "تعاطي الحكومة مع هذه التوترات، ما زال تعاطياً كلاسيكياً باستعمال الأعيان وشيوخ الزوايا، لكن الأمر يتطلب إخراج هذه المناطق من التهميش والنزاعات التي عرفتها بريان تدخل فيها الأعيان، لكنهم لم يحلوا المشكل نهائياً وقد تلتهب في أي لحظة".

من جانبه، يعتقد الناشط السياسي في منطقة جنوب الجزائر عبدالرحمن هنانو أن ما جرى في برج باجي مختار هو نتيجة الفشل السياسي لإدارة البلد القارة. طبعاً هذا لا ينفي استغلال بعض الأطراف لهذا الوضع، وهو أمر طبيعي، لبعض الجهات مصالح تعمل من أجل تحقيقها واستغلال فشل السلط المتعاقبة في البلد".

وقال هنانو لـ"العربية.نت" إن "الصراع ما بين القبائل العربية والطوارق قائم حتى الآن، وفي كل مرة تكون له أسباب سواء نزاعات على الأراضي أو غيرها"، مشيراً إلى أنه "من الطبيعي أن تكون لهذه التوترات تداعيات قد لا تحمد عقبها لأن كل الظروف الأمنية متوفرة في المنطقة لتأجيجها، ما لم تسارع السلطات إلى معالجة عقلانية لهذه المشكلات".