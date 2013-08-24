اليابان تجمع معلومات عسكرية عن الجزائر و6 دول إفريقية

ذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأخبار، أن اليابان ستعمل على تعزيز قدراتها في مجال جمع المعلومات في إفريقيا، حيث ستقوم وزارة الدفاع اليابانية بإرسال مسؤولين مكلفين بجمع المعلومات العسكرية إلى إفريقيا في سبيل تعزيز قدراتها على جمع المعلومات الاستخباراتية في الدول الإفريقية.

وحسب ذات المصدر، فإن المسؤولين الذين سيكلفون بهذه المهمة، سيرسلون إلى 7 دول إفريقية على رأسها الجزائر، إلى جانب جيبوتي، والمغرب، ونيجيريا، وإثيوبيا، وكينيا، وجنوب إفريقيا، إلى جانب البرازيل في أمريكا الجنوبية، والذين سيكلفون بجمع معلومات حول الإرهاب والمسائل الأمنية حسبما كشفت عنه " كيودو" نقلا عن مصادر حكومية وفقا لصحيفة "البلاد" الجزائرية.

وستعمل وزارة الدفاع على تحمل تكاليف هذه المهمة بحسب الميزانية المقترحة لسنة 2014، كما تخطط الوزارة إلى رفع عدد موظفيها في الدول الأوروبية التي تملك علاقات وتأثيرا كبيرين في إفريقيا مثل بريطانيا، فرنسا وألمانيا.

وتأتي هذه الخطوة حسب المصدر ذاته، عقب الاعتداء الإرهابي على قاعدة الغاز في تيڤنتورين وعملية حجز الرهائن، والتي أسفرت عن مقتل العديد من بينهم يابانيين، وكان رد فعل اليابان شهر فبراير الماضي، أن اعتبرت أن عدم وجود مسؤولين من وزارة الدفاع على مستوى السفارة اليابانية في الجزائر، كان سببا في عدم قدرتها على الحصول على معلومات كافية حول الحادثة.