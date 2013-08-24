بلعور يتحد مع "التوحيد والجهاد" ويؤسس تنظيم"المرابطون"

أفادت وكالة نواكشوط للأنباء أن جماعة "الملثمون" التي يقودها الجزائري "مختار بلمختار" المكنى خالد أبو العباس والمعروف بلقبه "بلعور"، أعلنت عن حلّ نفسها وانصهارها مع جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، التي يقودها الأزوادي "أحمد ولد عامر" المكنى "أحمد التلمسي"، في تنظيم جديد تحت اسم "المرابطون".

وأعلن التنظيمان اللذان يقاتلان في شمال مالي والمنشقان عن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي عن اندماجهما في تنظيم موحد يحمل اسم "المرابطون"، وقد أعلن زعيما التنظيمين مختار بلمختار وأحمد ولد عامر عن تنازلهما عن قيادة التنظيم الجديد وإسناد تلك المهمة إلى شخصية لم يكشف النقاب عن هويتها.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة نواكشوط للأنباء إن الأمير الجديد لتنظيم "المرابطون" الذي بايعه بلمختار وولد العامر، هو مقاتل سابق في أفغانستان شارك في الحرب ضد الاتحاد السوفيتي في ثمانيات القرن الماضي، كما شارك في الحرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان، سنة 2002، وقد وصل إلى أزواد قبل فترة وكان أحد قادة المواجهات المسلحة ضد فرنسا.

ولم تكشف مصادر الوكالة الموريتيانية عن هوية الأمير الجديد ولا أي معلومات إضافية عنه، لكنها رجحت ألا يكون جزائري الجنسية، بخلاف قادة معظم التنظيمات المسلحة في المنطقة.

وهدد التنظيم الجديد في بيانه فرنسا وحلفائها في المنطقة، مؤكدا أن من سماهم المجاهدين باتوا أقوى، وأضاف "نقول لفرنسا وحلفائها في المنطقة أبشروا بما يسوؤكم".

ودعا التنظيم الجديد إلى استهداف المصالح الفرنسية أينما وجدت، فضلا عن "نصرتهم بالنفير إلى أرض الجهاد، والمشاركة في رد هذا العدوان وضرب المصالح الصليبية المتواجدة في كل مكان، كل حسب طاقته".