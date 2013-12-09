الجزائر تطلب تأجيل اجتماع وزراء خارجية المغرب العربي

كشفت مصادر مسؤولة في الخارجية الجزائرية أن الاجتماع الذي كان مقررا عقده لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي في نهاية شهر نوفمبر الماضي في الرباط تم تأجيله بطلب من الجزائر.

وقال مسؤول في الخارجية الجزائرية لـ"العربية نت" إن "الحكومة الجزائرية قدمت طلبا رسميا لتأجيل اجتماع وزراء الشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي الذي كان مقررا عقده في الفترة بين 26 إلى 29 نوفمبر الماضي في العاصة المغربية الرباط".

وأضاف نفس المصدر أن "الجزائر رأت أنه من غير المناسب عقد مثل هذا الاجتماع في ظروف تعرف فيها العلاقات الجزائرية المغربية توترا كبيرا، وتكهرب الأجواء السياسية بين البلدين، منذ منتصف نهاية شهر أكتوبر الماضي".

وتتجه الحكومة الجزائرية إلى اتخاذ قرار بخفض مستوى تمثيلها في الاجتماعات والندوات الدولية والإقليمية التي تعقد في المغرب.

ولفت المصدر إلى أن "الجزائر تتخذ قرارها بكل سيادة، بشأن تمثيلها في الاجتماعات المتعددة الأطراف التي ستعقد في المستقبل في المغرب، بسبب الأجواء المتوترة التي تميز العلاقات الجزائرية المغربية بعد الانتهاك غير المقبول لمقر القنصلية الجزائرية في الدار البيضاء، وعملية تدنيس العلم الوطني".

وتأتي هذه التطورات، لاحقة لأزمة سياسية عنيفة وتبادل للاتهامات بين الجزائر والمغرب منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي، بعد احتجاج المغرب على دعوة الجزائر للأمم المتحدة بتوسيع صلاحية بعثة المينورسو إلى مراقبة وضع حقوق الإنسان في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.