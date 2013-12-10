الجزائر تخفض مستوى تمثيلها في أي مناسبة رسمية بالمغرب

قررت الجزائر خفض مستوى تمثيلها في كل الاجتماعات الرسمية والندوات الدولية والإقليمية التي ستعقد في المغرب مستقبلاً. يأتي ذلك في أعقاب الحكم المخفف الذي أصدره القضاء المغربي بحق الشاب الذي اقتحم القنصلية الجزائرية في الدار البيضاء.

وذكرت صحف جزائرية أن الحكومة طلبت في وقت سابق رسمياً تأجيل اجتماع مجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي،‮ ‬الذي‮ ‬كان مقرراً نهاية نوفمبر الماضي‮، كما قاطعت اجتماعاً دولياً بالرباط حول أمن الحدود.

وكان القضاء المغربي حكم الخميس الماضي على الشاب بالحبس لشهرين مع وقف التنفيذ وغرامة بمبلغ 30 دولاراً، ما دفع الجزائر إلى الاعتراض والتأكيد على أنها لن تدع تلك الحادثة تمر مرور الكرام، بل وطالبت بإشراكها في التحقيق بحسب بيان وزارة الخارجية، وهي مطالب لم يصدر بشأنها أي رد رسمي من المغرب.