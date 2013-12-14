الجيش الجزائري يقتل عنصرين من القاعدة شرق البلاد

قتلت وحدة من قوات الجيش الجزائري مسلحين ينتميان إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في منطقة عزازقة بولاية تيزي زو، القريبة من العاصمة الجزائرية.

وتمكنت وحدة الجيش من القضاء على إرهابيين خلال نصب كمين في منطقة غابية، كانت تنشط فيها مجموعة مسلحة، وتم خلال العملية استرجاع قطعتي سلاح من نوع كلاشينكوف.

وذكر مصدر أمني أن جثتي الإرهابيين نقلا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي لتحديد هويتهما.

وكانت قوات الجيش قد اكتشفت مخبأ أرضياً بمنطقة بني دوالة، خلال قيامها، الثلاثاء الماضي، بتمشيط عدد من الغابات في ولاية تيزي وزو.

واسترجعت قوات الجيش من هذا المخبأ ألبسة عسكرية، ومواد تستعمل في صنع قنابل تقليدية، وقنبلة كانت جاهزة للتفجير وتم إبطال مفعولها.