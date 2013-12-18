القضاء على 220 إرهابياً واستسلام 27 مسلحاً في الجزائر

كشف تقرير أصدرته هيئة مدنية تتابع تنفيذ تدابير المصالحة الوطنية في الجزائر، أن 27 إرهابياً سلّموا أنفسهم إلى السلطات، والقضاء على 220 آخرين، منذ شهر يناير الماضي حتى شهر ديسمبر الحالي.

وقال رئيس خلية المساعدة القضائية، المكلف بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، المحامي عزي مروان في مؤتمر صحافي: "إن 27 إرهابياً سلّموا أنفسهم منذ شهر يناير الماضي، وتم وضعهم تحت الرقابة القضائية".

وذكر عزي أنه يوجد بين هؤلاء المسلحين مَنْ التحق بمعاقل العمل المسلّح منذ سنة 1994، ونشطوا في مختلف التنظيمات الإرهابية التي تواجدت في الجزائر، حتى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وتنظيم حماة الدعوة السلفية الذي مازالت مجموعات صغيرة تتبعه، ينشط غربي الجزائر.

وكشف نفس المصدر أن قوات الأمن والجيش الجزائري قضت على 220 إرهابياً، في الفترة بين شهر يناير حتى شهر نوفمبر الماضي، بينهم 32 عنصراً تم القضاء عليهم خلال عملية عين أميناس، في حادثة الاعتداء الإرهابي الشهير على المنشأة النفطية.

ولم تؤكد أية جهة رسمية هذه الأرقام والمعلومات، كما لم تكشف هيئة المساعدة القضائية المكلف بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية عن مصدر تستقي منها هذه المعلومات والتقارير.

32 ألف ملف

وقال المحامي مروان عزي، الذي يتابع منذ 2005 عملية تنفيذ تدابير قانون المصالحة الوطنية: "إن 32 ألف ملف خاص بالمستفيدين من تدابير قانون المصالحة تمت تسويتها من مجموع 60 ألف ملف تلقتها الهيئات الولائية المختصة".

ويضم هذا الرقم عائلات المفقودين وعائلات الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم، والعمال المسرحين من مناصبهم خلال سنوات المأساة الوطنية والإرهابيين الذين سلموا أنفسهم.

ويوجد بين المعنيين 7100 عائلة لمفقودين، استفاد 90% منهم من التعويضات المالية وتسوية الوضع القانوني لأبنائهم المفقودين، فيما ترفض باقي العائلات هذه التسوية المالية والقانونية، وتصرّ على معرفة الحقيقة الكاملة بشأن اختفاء ذويها.

وتحتج عائلات المفقودين منذ سنوات كل يوم أربعاء أمام مقر الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان (هيئة تتبع رئاسة الجمهورية) للمطالبة بكشف حقيقة ومصير أبنائهم.

وتم تعويض 11 ألفاً من عائلات الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم من قبل قوات الجيش من بين 17 ألف إرهابي، بمنحة (إعانة الدولة للأسر والعائلات المحرومة)، واستفاد 3500 شخص من العمال المسرَّحين من تعويضات مالية.

وينصُّ قانون المصالحة الوطنية الذي عرضه الرئيس بوتفليقة لاستفتاء شعبي في 28 سبتمبر 2005، وصوَّت الجزائريون لصالحه بنسبة 85% على جملة من الإجراءات والتدابير المتصلة بتسوية آثار الأزمة الأمنية التي عصفت بالبلاد، أبرزها والعفو عن المسلحين الذين يقبلون وقف العمل المسلح وتسليم أسلحتهم، والإفراج عن المساجين المتورطين في الأعمال الإرهابية أو تمويلها.

بالإضافة إلى منح تعويضات لعائلات المسلحين الذين قضت عليهم القوات الحكومية وتعويض العمال الذي طُردوا من مناصبهم للاشتباه بهم تعويض عائلات ضحايا الإرهاب والمعطوبين وعائلات المفقودين.

وجاء هذا القانون للمعالجة آثار الأزمة الأمنية التي عصفت بالجزائر بين 1992 حتى 2000، وخلفت 120 ألف قتيل وأكثر من سبعة آلاف مفقود وتدمير 4000 مؤسسة إنتاج ومصانع، وفقدان 400 ألف وظيفة، إضافة الى عدد من المصابين والنساء المغتصبات وعشرات الأشخاص الذين طردوا من وظائفهم وعشرات المعتقلين الذين نقلوا إلى محتشدات في الصحراء لمنعهم من الالتحاق بالمجموعات الإرهابية.