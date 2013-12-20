واشنطن تضع "أعور" الجزائر على قائمة المطلوبين للتصفية

أدرجت الولايات المتحدة جماعة "الملثمون"، التي يقودها مختار بلمختار، كمنظمة إرهابية، وبموجب ذلك سيتم تطبيق عقوبات على جماعة "الملثمون" وأيضاً على جماعتي "الموقّعون بالدم" التي كانت وراء الاعتداء الإرهابي على المنشأة الغازية بتيغنتورين، و"المرابطون" التي ولدت من اندماج "الملثمون" مع حركة "التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا".

وقالت كتابة الدولة الأميركية، وفق ما نشرت "الخبر" الجزائرية، إنها أدرجت "الملثمون" كمنظمة إرهابية أجنبية طبقاً للمادة 119 من القانون الأميركي حول الهجرة والجنسية، وككيان إرهابي عالمي بمقتضى المرسوم الرئاسي 13224 الذي يستهدف الإرهابيين، وأولئك الذين يمدّون يد المساعدة للإرهابيين أو للأعمال الإرهابية.

وبموجب هذا التصنيف سيمنع منح أو محاولة منح دعم مادي أو موارد مالية أو المشاركة في عمليات مع جماعة "الملثّمون"، وتجميد جميع أرصدة التنظيم التي قد توجد في الولايات المتحدة تحت إشراف مواطنين أميركيين.

وذكر الناطق الرسمي لكتابة الدولة أن جماعة "الملثمون"، التي كانت منضوية تحت لواء تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، قد أصبحت "منظمة مستقلة" في نهاية سنة 2012 بعد أن قام قائدها مختار بلمختار بالانفصال عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وأضاف المصدر أن مختار بلمختار قد وجه، في أول تصريح علني له بعد هذا الانفصال، تهديدات بضرب المصالح الغربية، معلناً عن إنشاء جماعة "الموقّعون بالدم".

وكانت كتابة الدولة الأميركية قد أعلنت، في يونيو الماضي، عن مكافأة بقيمة 5 ملايين دولار عن أي معلومة تساعد على تحديد مكان قائد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، يحيى أبو همام، و5 ملايين دولار كذلك لتحديد مكان مختار بلمختار.