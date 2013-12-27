مقتل 3 من عناصر تنظيم القاعدة شرقي الجزائر

قتلت قوات الجيش الجزائري ثلاثة مسلحين ينتمون إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في منطقة بن باديس قسنطينة شرقي الجزائر.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، ليلة الأربعاء، إن وحدة من الجيش تمكّنت من القضاء على الإرهابيين الثلاثة في كمين مُحكم تم نصبه بالمنطقة، عقب عملية رصد وتعقب تمت بالتنسيق مع مصالح الأمن.

وتم خلال العملية استرجاع 4 قطع من الأسلحة من نوع "كلاشينكوف" وكمية من الذخيرة ومنظار وأغراض أخرى كانت بحوزتهم.

ولم يذكر البيان أي تفاصيل عن ملابسات العملية وهوية المسلحين الثلاثة.

ويرجح أن المسلحين الثلاثة كانوا يحاولون التنقل إلى منطقة بومرداس شرقي العاصمة الجزائرية، حيث تتمركز قيادة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بزعامة عبدالمالك درودكال.