الجزائر تحصل على عفو عراقي عن 4 من مساجينها في بغداد

كشف وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة، السبت، أن 4 مساجين جزائريين في العراق حصلوا على عفو من السلطات العراقية .

وقال لعمامرة في مؤتمر صحافي عقده في الجزائر إن "هناك عفوا عن أربعة مساجين جزائريين، علمنا بذلك رسمياً، وبعضهم غادر الأراضي العراقية أصلا ".

ولم يوضح الوزير لعمامرة عدد المساجين الذين غادروا العراق، وإلى أي وجهة، لكن المرجح أنه يقصد سجينين كانا قد وصلا قبل فترة إلى الجزائر .

ووصل إلى الجزائر في يونيو الماضي السجين محمد بريكة، وإيهاب درامشي البالغ من العمر 32 عاما، بعدما قضيا 10 سنوات في السجن .

وأكد المسؤول الحكومي الجزائري أن هناك توافقاً بين البلدين حول "حل لقضية مساجين الجزائر بالتوافق مع الرئاسة العراقية".

وأعدمت السلطات العراقية في أكتوبر 2012 السجين الجزائري عبد الله بلهادي، بعد إدانته بالانتماء إلى مجموعات مسلحة، واحتجت الجزائر على ذلك، وقامت باستدعاء السفير العراقي في الجزائر عدي الله الخير الله، وأبلغت احتجاجها الرسمي.