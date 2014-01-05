فهمي بالجزائر لشرح الأوضاع الداخلية في مصر

أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي لدى وصوله للجزائر، الاحد، أن شرح الوضع الداخلي المصري بعد عزل الرئيس المعزول محمد مرسي للجانب الجزائري "أمر طبيعي"، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.

وأوضح نبيل فهمي لدى وصوله الى مطار هواري بومدين في زيارة تستمر يومين أنه "إذا سئل خلال المشاورات مع الطرف الجزائري حول الوضع الداخلي في مصر سيشرحه"، معتبراً أن هذا "أمر طبيعي، ولا يوجد فيه أي مشكل".

لكنه أكد أن زيارته "غير مرتبطة بهذا الموضوع"، وأن مصر "تريد إعادة مركزة بوصلتها على أساس هويتها العربية وجذورها الإفريقية".

وأضاف "يتطلب (ذلك) التحاور مع الدول الشقيقة كالجزائر التي تقع في الساحة العربية والإفريقية والتي تربطها بمصر علاقة تاريخية واهتمام دولي وإقليمي مشترك".

واعتبر أن التشاور الجزائري-المصري "واجب ومسؤولية في ظل التحديات الكبيرة والخطيرة التي يواجهها العالم العربي والإفريقي"، مشيراً الى أن الجزائر ومصر بصفتهما "دولتين ثقيلتين" في المنطقتين عليهما التشاور سعياً لاستقرار ونمو الأوضاع العربية والإفريقية.

وكان مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي علّق مشاركة مصر في المنظمة الافريقية بعد تنحية محمد مرسي.

ويتبع الاتحاد الإفريقي سياسة تعليق عضوية أي بلد يشهد "تغييراً غير دستوري في السلطة". ويطبق هذا الإجراء عادة حتى العودة الى النظام الدستوري.

وأعرب وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الأسبوع الماضي عن تفهم الجزائر لـ"لاهتمام الذي توليه مصر للقارة الإفريقية. وتتفهم كذلك الدور الهام الذي يلعبه هذا البلد على الساحة الشرق أوسطية".

وأشار لعمامرة في تصريح للتلفزيون الجزائري نقل موقع وزارة الخارجية مقاطع منه، الى أن مجموعة من الشخصيات البارزة بصدد إعداد تقرير لعرضه على الاتحاد الإفريقي من المفروض أن "تشير فيه إلى الخطوات الحاسمة التي تم قطعها لتمكين مصر من استعادة مكانتها الطبيعية" ضمن المنظمة.

وكانت الجزائر دعت غداة عزل الرئيس السابق محمد مرسي "كل الأطراف المصرية الى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس من أجل إبعاد شبح العنف الذي يهدد استقرار وأمن هذا البلد الشقيق".