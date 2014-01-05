12 قتيلا في تصادم بين حافلة وشاحنة جنوب الجزائر

المصدر: الجزائر - عثمان لحياني، فرانس برس

قُتل 12 شخصا وجُرح 25 في حادث تصادم بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة نصف مقطورة فجر الأحد على الطريق بين تقرت وورقلة بجنوب الجزائر.

ولقي 11 شخصا صرعهم على الفور، فيما لقي شخص آخر حتفه بالمستشفى متأثرا بجروح أصيب بها في الحادث، وسارعت مصالح الدفاع المدني إلى مكان الحادث لنقل الجثث وإسعاف الجرحى.

وبحسب المصدر فإن شاحنة لنقل المسافرين متوجهة إلى ورقلة اصطدت بشاحنة نصف مقطورة تسلك الاتجاه المعاكس على الطريق الوطني رقم 56 الذي يربط بين تقرت وورقلة (850 كلم جنوب الجزائر).

وتسبب الحادث بحسب الحماية المدنية بمقتل سائق الشاحنة ومرافقه وستة مسافرين في الحافلة، بالإضافة الى إصابة 25 راكباً آخر بجروح.

وأمس السبت لقي 16 شخصا حتفهم، وأصيب 26 آخرون في 13 حادث مرور شهدته مناطق متفرقة من الجزائر.

ويتجاوز متوسط عدد ضحايا حوادث السير في الجزائر أربعة آلاف قتيل كل سنة، أغلبها بسبب السرعة المفرطة، بحسب المصادر الرسمية.