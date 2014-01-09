الجيش الجزائري يعلن قتل 3 إسلاميين مسلحين

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، الخميس، أنها قتلت ثلاثة مسلحين إسلاميين، مساء أمس الأربعاء، في كمين نصبه الجيش والدرك قرب منطقة قاديرية بولاية البويرة شرق الجزائر.

وأكدت وزارة الدفاع في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أنه "على إثر عملية نوعية لمفرزة من الدرك الوطني مدعومة بعناصر الجيش الوطني الشعبي بالبويرة (120 كلم جنوب شرق الجزائر) تم في 8 يناير 2014، في حدود الساعة الثامنة مساء القضاء على ثلاثة إرهابيين".

وأوضح البيان أن عناصر من الدرك الوطني بالتنسيق مع أفراد من الجيش نصبوا كميناً للمسلحين في قرية أولاد لعلام.

وتم ضبط ثلاث بنادق آلية من نوع كلاشينكوف، وكمية كبيرة من الذخيرة وشرائح وهواتف نقالة، بحسب نفس المصدر.

والبويرة من المناطق الجبلية التي تنشط فيها القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وتشهد باستمرار عمليات مسلحة للتنظيم، كما أن الجيش ينتشر فيها بشكل مكثف.

وكانت آخر عملية قام بها الجيش في 12 ديسمبر الماضي، عندما أعلن عن قتل اثنين من المسلحين في جبال ياكوران بولاية تيزي وزو المجاورة للبويرة.