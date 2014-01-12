بغداد تفرج عن معتقلين جزائريين منذ 10 سنوات

نقلت السلطات العراقية اليوم سجينين جزائريين كانا معتقلين في العراق منذ 10 سنوات، ووصلا أمس إلى الجزائر، بعد الزيارة التي قام بها أول أمس السبت وزير الخارجية رمطان لعمامرة إلى بغداد.

وتزامن نقل السجينين الجزائريين مع زيارة وزير الخارجية لعمامرة إلى بغداد، التقى خلالها مع عدد من المسؤولين العراقيين، وناقش ملفات التعاون في مكافحة الإرهاب، وفتح خطوط طيران مباشرة بين البلدين.

ووصل إلى مطار الجزائر الدولي مساء السبت السجينان الجزائريان اللذان كانا معتقلين في العراق، محمد علي بوجنانة، وخالد محمد عبدالقادر، اللذان قضيا 10 سنوات في السجون العراقية بعد اعتقالهما في عام 2003 من قبل القوات الأميركية، وأصدرت في حقهما محكمة عراقية حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات، بتهمة دخول العراق بطريقة غير قانونية، وفقاً لما ينص عليه قانون الجوازات العراقي.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية على صلة بالملف لـ"العربية.نت "إن "السلطات العراقية أفرجت على السجينين ونقلا على رحلة من مطار بغداد إلى الجزائر، ووصلا مساء الأحد"، بعد فترة أسبوع قضياها لدى مصالح دائرة الهجرة والجوازات العراقية، بهدف استكمال كل الإجراءات والتدابير المتعلقة بترحيلهما .

وفي العادة يحال المعتقلون الذين يتم ترحيلهم من معتقلات في الخارج إلى الجزائر على قاضي التحقيق لمحكمة قريبة من مطار الجزائر الدولي، الذي يقرر - بحسب أوراق ملفهم القضائي- إيداعهم الحبس المؤقت، أو الإفراج عنهم ووضعهم تحت الرقابة القضائية، إلى حين إحالتهم على المحكمة للإفراج النهائي عنهم، أو إدانتهم إن كانوا قيد الطلب من قبل السلطات القضائية في الجزائر .

توديع زملاء السجن

وقال متحدث باسم السجناء الجزائريين في العراق لـ"العربية.نت" من داخل سجن في بغداد إن السجينين الجزائريين، خالد محمد عبدالقادر وبوجنانة محمد علي، ودعا أمس السبت زملاءهما المساجين الجزائريين الثمانية المتبقين في السجون العراقية.

وهم محمد أحمد محمد وابد، وباديس كمال موسى، وعبدالحق سعدي محمدية وعبدالهادي أحمد المعاضيد وعلي سعيد إبراهيم، وبوصالح نصر محمد طلبية، وعبدالحق سعيد جسوم طاهر، وسعيد محمد عبدالقادر هاشم، ستة منهم محكوم عليهم وفقاً لقانون الجوازات، بعد اتهامهم بالدخول إلى العراق بطريقة غير شرعية، فيما أدين سجينان بتهمة الانتماء إلى مجموعات إرهابية مسلحة .

وبلغ عدد السجناء الجزائريين الذين تم ترحيلهم إلى بلادهم من قبل السلطات العراقية، أربعة مساجين، بعد ترحيل في مارس ويونيو الماضي السجينين محمد بريكة، وإيهاب درامشي، بعدما قضيا 10 سنوات في السجن .