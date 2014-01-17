بوتفليقة يعود من باريس ويتجه لولاية رابعة في الجزائر

توقع مراقبون أن يتجه الرئيس بوتفليقة للترشح لولاية رابعة، في ضوء التطورات بالجزائر، وقراءة لمضمون بيان رئاسة الجمهورية، الصادر اليوم، بشأن عودة بوتفليقة من فرنسا.

بيان الرئاسة ظل يشدد على تحسن ملموس في صحة بوتفليقة، وشدد أيضاً، وهذا هو المهم، على أن إدارة المستشفى الفرنسي "رخصت" للرئيس بوتفليقة العودة إلى الجزائر 24 ساعة قبل موعد مغادرة المستشفى المقررة يوم الجمعة 17 يناير.

وكانت تحليلات سياسية سرت قبل يومين تشير إلى أن بوتفليقة قصد باريس للحصول على شهادة طبية تؤهله للترشح وتبعد عنه استخدام المادة 88 من الدستور التي تتحدث عن "المانع الصحي".

وكان مصدر قريب من الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، أكد الخميس، أن بوتفليقة عاد إلى الجزائر بعد إجراء فحوص طبية في مستشفى بباريس هذا الأسبوع، وأن حالته الصحية جيدة.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أعلنت أن الرئيس بوتفليقة يوجد في باريس لإجراء فحوص طبية روتينية.