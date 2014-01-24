بائع خضار يريد رئاسة الجزائر في الانتخابات المقبلة

بائع خضارٍ وحرفي خرج من حي باب الواد الشعبي ليعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة. هذا هو حال عياش حفايفة.

وبكثير من الثقة يفاخر عياش بنفسه ومهنته متحدياً من يسخرون من قراره، حيث تحدث عن مهنته للعربية، وقال إنه "لا يخجل من كونه حرفيا وبائع خضار، ومترشحا للرئاسة".

ويقول عياش الذي استقبل "العربية" في دكانه المتواضع لتصليح الأجهزة المنزلية، إنه سليل الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، ويحمل فكرها من خلال مشروع طموح.

وبجانب عياش حفايفة بائع الخضار، يراود حلم رئاسة الجمهورية الجزائرية أيضا شخصا آخر هو جمال سعدي، الذي كشف عن مواهبه المتعددة، فهو شاعر ورسام وضابط سابق ومدير جريدة يومية هي "الديار".

وفي هذا السياق، يؤكد جمال للعربية أنه يحمل مشروعاً لتنمية البلاد، إلى جانب إصلاح سياسي واقتصادي شامل يعتمد على الشباب والكفاءات.

ومن أقصى جنوب شرقي الجزائر، جاء محمد حماني حاملا حلمه بمنصب الرئيس ليكون أول رجل من الطوارق يترشح لهذا المنصب منذ استقلال الجزائر.

ورفض محمد التصوير أو الإدلاء بأي كلمة لحين إعلان ترشحه رسميا في مؤتمر صحافي لاحقا.

وبعيدا عن المرشحين وهواياتهم، أعلنت وزارة الداخلية أن أكثر من أربعين شخصا سحبوا قسائم الترشح تزامناً مع تعيين رئيس الحكومة اللجنتين الوطنيتين الأولى لتنظيم الانتخابات والثانية للإشراف على الانتخابات، تتألف من ثلاثمئة وستين قاضيا لأول مرة في تاريخ الانتخابات الرئاسية لضمان نزاهة وشفافية انتخابات الربيع المقبل.