احتجاجات واسعة للصحراويين في مخيمات البوليساريو

كشفت مصادر للعربية، أن اختطاف 3 غربيين في منطقة اسمها الرابوني في مخيمات جبهة البوليساريو، في منطقة تندوف، في الجنوب الغربي الجزائري، فجرت موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات وسط الصحراويين، بدأت منذ الأيام الأولى من شهر يناير الماضي.

ووفق ما حصل عليه مراسل العربية، من مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها، فإن من دوافع احتجاجات الصحراويين في مخيمات تندوف، حدَّ السلطات الجزائرية من تحركاتهم، في اتجاه دولة موريتانيا، ومدينة تندوف الجزائرية، بالإضافة لزيادة عدد نقاط التفتيش الأمنية والعسكرية حول المخيمات، وبناء جدار عازل للسكان من الصحراويين عن العالم الخارجي.

ومن بين الأحداث، التي حركت الاحتجاجات في مخيمات البوليساريو مقتل صحراويين اثنين، بعد أن أطلق الحيش الجزائري النار في اتجاه الصحراويين، فيما ترفض عائلتا الضحيتين تسلم الجثتين لدفنهما، معلنتين عن رغبتهما في فتح تحقيق، لمعرفة خلفيات مقتل قريبيهما.

وفي سياق موجة الغضب لسكان المخيمات في تندوف، بعد تعرض ثلاثة صحراويين للضرب والتعنيف من الشرطة قام حوالي 400 شخص بمهاجمة مركز لشرطة البوليساريو، في منطقة تحمل اسم السمارة، وأتلفوا كل محتوياته، وأحرقوا سيارة للشرطة التابعة للبوليساريو.

وفي مخيم آخر للبوليساريو، اسمه أوسرد، قام صحراويون باحتجاج رفعوا فيه مطالب الالتحاق بالمغرب، بصفة نهائية، معلنين رفضهم للقيادة الحالية للبوليساريو، التي لم تتغير منذ نشأة الجبهة، خلال الحرب الباردة في منتصف سبعينيات القرن العشرين.

ووسط هذا الوضع، لجأ صحراويون إلى الضغط على البوليساريو عبر الاعتصام أمام مقر المفوضية السامية للاجئين، ومنهم من رافق اعتصامه بإضراب عن الطعام، للمطالبة بالحصول على وضع لاجئ، وطلب الترحيل صوب المغرب، ومنهم من ردد أن مستقبلهم في المغرب مع مقترح الرباط لمنح الحكم الذاتي الموسع للصحراء الغربية، تحت السيادة المغربية، وهو ما ترفضه البوليساريو، التي تطالب منذ سبعينيات القرن الماضي، باستقلال الصحراء الغربية، عن الرباط.

وتبحث البوليساريو، عن مخرج لهذه الأزمة المفتوحة، على جميع الاحتمالات في المخيمات عبر طلب وساطة شيوخ القبائل، لتهدئة الأوضاع، كما تستعمل الجبهة في نفس الوقت القوة عبر توجيه الشرطة للقيام باعتقالات واسعة للصحراويين المحتجين، للترهيب وللضرب بيد من حديد، ضد أي شكل احتجاجي سلمي.