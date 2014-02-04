مقتل شخص في انفجار قنبلة شرق الجزائر

قتل شخص وجرح ثلاثة في انفجار قنبلة، الاثنين، في برج منايل، على بعد 70 كلم شرق العاصمة الجزائرية، بحسب ما أفادت الصحف الصادرة الثلاثاء.

وقالت الصحف إن القنبلة كانت مدفونة في الأرض وانفجرت عند مرور الضحايا راجلين، ووقع "هذا الاعتداء على بعد 100 متر من حاجز للشرطة"، وفق ما ذكرت صحيفة "الوطن".

وأضافت صحيفة "ليبرتي" أن المصابين الثلاثة وأحدهم في حالة خطرة نقلوا الى مستشفى برج منايل.

وتقع برج منايل ضمن المثلث الذي تتحرك فيه المجموعات الاسلامية المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، وهو البويرة وتيزي وزو وبومرداس.