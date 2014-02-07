سابع حزب سياسي يقاطع الانتخابات الرئاسية في الجزائر

انضمت حركة النهضة الى جبهة مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل المقبل في الجزائر .

وأعلنت الحركة في بيان صدر عقب اجتماع مجلس الشورى، الجمعة، مقاطعة الرئاسيات المقبلة، ودعت الشعب الجزائري الى التجاوب مع هذا القرار .

ورأت النهضة أنها اتخذت خيار المقاطعة بسبب "الوضع السياسي للبلاد وما يطبعه من غموض (....) وتغييب قواعد الممارسة السياسية ".

ودعت الحركة قوى المعارضة التي أعلنت مقاطعة الانتخابات الرئاسية الى التعاون مع شركائها لتفعيل هذا القرار.

وتعد النهضة سابع حزب سياسي يعلن مقاطعة الانتخابات الرئاسية ، بعد أحزاب حركة مجتمع السلم (اخوان الجزائر )، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني)، وجبهة القوى الاشتراكية أقدم أحزاب المعارضة في الجزائر، وجبهة التغيير المنشقة عن اخوان الجزائر، والإتحاد من أجل التغيير والرقي، وجبهة العدالة والتنمية .

وهدد المرشحان رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، ورئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان بسحب ترشحهما ومقاطعة الانتخابات في حال ترشح الرئيس بوتفليقة بسبب توجه محيطه إلى استغلال وسائل الدولة لصالح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

ومن جانبها، قررت الحكومة الجزائرية منع الأحزاب السياسية التي قررت مقاطعة الانتخابات، من القيام بأي نشاط لدعوة الناخبين لمقاطعة الانتخابات.