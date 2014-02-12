العاهل المغربي يعزي الجزائر في ضحايا تحطم الطائرة

أعلن العاهل المغربي محمد السادس أنه "تلقى بتأثر بالغ وأسى عميق"، نبأ "الحادث المفجع" لتحطم طائرة عسكرية شرق الجزائر. في رسالة تعزية، إلى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة.

وتقدم الملك المغربي، إلى "عائلات الضحايا"، وإلى "الشعب الجزائري الشقيق" بـ "أصدق مشاعر التعازي والمواساة"، في هذا "المصاب الجلل".

وكان تحطم الطائرة العسكرية الجزائرية أسفر عن موت 77 شخصا.

وكانت الطائرة تنقل عسكريين وعائلات عسكريين (نساء وأطفال) في منطقة سيدي قاسي في جبال فرطاس بعين امليلة بولاية أم البواقي (600 كيلومتر شرق العاصمة الجزائرية)، وفق ما أفادت به مراسلة "العربية" في الجزائر.

وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام في الجزائر بدءا من اليوم الأربعاء إثر تحطم الطائرة.