استرجاع الصندوق الأسود للطائرة الجزائرية المنكوبة

أعلنت السلطات مساء الأربعاء، العثور على الصندوق الأسود لطائرة هركيل س- 130 التي تحطمت أمس الثلاثاء، في منطقة جبل فرطاس بأم البواقي شرقي الجزائر.

وأعلن التلفزيون الجزائري الرسمي نقلا عن مصدر من هيئة التحقيق في الحادث أنه "تم العثور على العلبة السوداء للطائرة وهي في حالة جيدة، والتي قد تكون تحمل المكالمات التي جرت بين قائدي الطائرة، قبيل تحطمها.

واستكملت عناصر الشرطة العلمية والهيئة العسكرية المكلفة بالتحقيق في الحادث استرجاع عدد من تجهيزات الطائرة، التي تعد جد مفيدة بالنسبة للتحقيق.

وذكر مصدر أن التحريات الأولى أفادت أن الطائرة المنكوبة كانت تطير في ظروف مناخية سادتها رياح قوية ورؤية سيئة، وسقطت على مقدمتها بنفس الموقع الذي يوجد به حاليا حطامها.

وكذب نفس المصدر المعلومات التي نشرتها بعض الصحف، والتي تفيد بأن الطائرة تحطمت نتيجة اصطدامها بجبل في مكان الحادث.

وكان مدير المستشفى الجهوي العسكري بقسنطينة قد أعلن في تقرير قدمه الأربعاء خلال اجتماع مصغر برئاسة نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، أنه يوجد 77 شخصا لقوا حتفهم في الحادث، هم 73 عسكريا، وأربعة نساء، من بينهن زوجة وابنة نائب قائد الناحية العسكرية السادسة الجنرال عبد المجيد بن بوزيد.

وأعلن نفس المصدر أن جريحا واحدا حالته خطيرة جدا، مازال يرقد في المستشفى تحت الرعاية الطبية المركزة.