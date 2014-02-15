ثامن حزب سياسي يعلن مقاطعة انتخابات رئاسة الجزائر

توسعت جبهة مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل المقبل في الجزائر الى حزب ثامن قرر مقاطعة الانتخابات .

وأعلنت جبهة العدالة والتنمية مقاطعتها للانتخابات الرئاسية، وقال رئيس الجبهة الشيخ عبد الله جاب الله في مؤتمر سياسي الجمعة أن الحزب اتخذ قرار عدم المشاركة في الانتخابات بسبب الحصار السياسي الذي تمارسه السلطة ، ورفضها الاستجابة لمطالب المعارضة.

وطالبت أحزاب المعارضة منذ أشهر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سحب تنظيم الانتخابات الرئاسية من وزارة الداخلية اسنادها الى هيئة مستقلة.

وعزى جاب الله قرار المقاطعة الى " انعدام شروط النزاهة والشفافية، مما سيجعلها أسوأ من السابقة، و أفضل خدمة للحق هي مقاطعة الباطل " و دعا " الأحزاب السياسية والنخية المثقفة إلى توحيد صوتهم ورفض الأمر الواقع" .

وكان الشيخ عبد الله جاب الله قد ترشح للانتخابات الرئاسية في عام 1999 ، وانسحب من الانتخابات يوم الاقتراع مع خمسة مرشحين آخرين.

وتعد جبهة العدالة والتنمية سادس حزب سياسي يعلن مقاطعة الانتخابات الرئاسية، بعد أحزاب حركة النهضة وحركة مجتمع السلم (اخوان الجزائر) و التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني)، وجبهة القوى الاشتراكية أقدم أحزاب المعارضة في الجزائر، وجبهة التغيير (منشق عن اخوان الجزائر )، والإتحاد من أجل التغيير و الرقي، والعدل والبناء والتجمع الجمهوري .

وهدد المرشحان رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور ، ورئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان بسحب ترشحهما ومقاطعة الانتخابات في حال ترشح الرئيس بوتفليقة بسبب توجه محيطه الى استغلال وسائل الدولة لصالح بوتفليقة.

وقررت الحكومة الجزائرية منع الأحزاب السياسية التي قررت مقاطعة الانتخابات ، من القيام بأي نشاط لدعوة الناخبين لمقاطعة الانتخابات.