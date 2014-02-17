تحديد هوية 52 من ضحايا تحطم الطائرة شرقي الجزائر

أعلنت السلطات الجزائرية تحديد هوية 52 ضحية من مجموع 77 ضحية لقوا حتفهم في حادث تحطم الطائرة العسكرية الثلاثاء الماضي في منطقة جبل فرطاس بأم البواقي شرقي الجزائر.

وقال التلفزيون الجزائري الرسمي إن 52 ضحية تم تحديد هويتها، فيما تجري الهيئات المختصة تحريات تحاليل الحمض النووي للتعرف على 25 ضحية وتسليم جثثهم إلى عائلاتهم.

ويتواصل دفن وتشييع جنازات ضحايا الطائرة العسكرية في عدد من المدن، وسط حالة من الحزن والتضامن مع عائلات الضحايا.

وأقيمت يوم الجمعة الماضي صلاة الغائب في كل مساجد الجزائر ترحماً على ضحايا حادث تحطم الطائرة.

ولم تعلن السلطات الجزائرية حتى الآن عن أية نتائج تتعلق بالتحقيقات في الحادث أو بتحليل مضمون العلبة السوداء.

وكان الاتصال قد انقطع بين قائد الطائرة وبرج المراقبة قبل وصولها إلى مطار الهبوط بأقل من نصف ساعة، وتم فور ذلك إرسال ثلاثة مروحيات للبحث في المنطقة، حيث تم تحديد مكان سقوطها.

وقال موقع أميركي متخصص في الطيران إن قائد الطائرة طلب الهبوط في قاعدة عسكرية قريبة من مكان الحادث، لكنه لم يتلق رداً على طلبه.

إلا أن وزارة الدفاع الجزائرية قد أكدت أن الحادث يمكن أن يكون قد نجم عن "الظروف المناخية السيئة التي تميزت بهبوب رياح قوية وقت شروع الطائرة في الهبوط فوق أرضية مطار قسنطينة الذي كان محطتها".