اكتشاف ورشة لصناعة الأسلحة والذخيرة جنوب الجزائر

اكتشفت السلطات الجزائرية ورشة لصناعة الذخيرة الحية وبنادق الصيد داخل سكن عائلي في منطقة بسكرة جنوب الجزائر.

واعتقلت السلطات - بناء على معلومات تلقتها - شخصين كانا يعملان في الورشة هما أب (54 عاماً) وابنه (30 عاماً) اتخذا من قبو منزل ورشة، وتم حجز خمسة قطع أسلحة وبنادق صيد وجهاز منظار و10 أسلحة بيضاء.

وحجزت مصالح الأمن خمسة كيلوغرامات من مسحوق البارود و400 خرطوشة جاهزة للاستعمال، وتشكيلة من الأحزمة الحاملة للخراطيش وألبسة ومعدات مختلفة لصناعة الذخيرة وصيانة الأسلحة.

وتجري السلطات الجزائرية، تحقيقات عما إذا كانت الجماعات الإرهابية المسلحة قد استفادت من مخرجات هذه الورشة، أم أن الأمر يتعلق بصناعة أسلحة صيد بطريقة غير قانونية.