الجزائر تحبط محاولة تهريب أكثر من 40 صاروخا من ليبيا

ذكرت صحيفتا الخبر والشروق أكبر صحيفتين في الجزائر الخميس، أن الجيش الجزائري أحبط خلال الأسبوع محاولة تهريب أكثر من 40 صاروخاً من الحدود الليبية عند دخولها التراب الجزائري بايليزي (1850 كلم جنوب شرق الجزائر).

وذكرت صحيفة الخبر أن الجيش الجزائري ضبط خلال العملية "30 صاروخاً من نوع كاتيوشا و17 صاروخاً أرض-جو من نوع ستريلا، حاول إرهابيون من تنظيم القاعدة تهريبها إلى شمال مالي".

أما صحيفة الشروق فتحدثت عن ضبط عشرة صواريخ كاتيوشا و17 صاروخا ستريلا، بينما دمر الجيش بقية الترسانة من الصواريخ في نفس الموقع. وأضافت الشروق أن الجيش "دمر مركبتين رباعيتي الدفع بمن فيها من إرهابيين ومهربين جاري التعرّف على هوياتهم".

وتذكر الصحيفتان مصادر مجهولة ولم يتسن لوكالة "فرانس برس" التحقق من هذه المعلومات من مصادر أخرى.

وبحسب الخبر فإن الجيش رصد ليل السبت الأحد "قافلة تتكون من سيارات رباعية الدفع وشاحنتين أثناء دخولها عبر ممر صحراوي يقع بشمال مدينة غات الليبية نحو الجزائر". وقالت الصحيفة إن سيارتين من القافلة هربتا نحو الاراضي الليبية بعد تبادل لإطلاق النار مع الجيش الجزائري، بينما أوقفت سيارة واحدة والشاحنتين وألقي القبض على شخصين، أحدهما مصاب، يجري التحقيق معهما.

وتتقاسم الجزائر وليبيا أكثر من ألف كيلومتر من الحدود واقعة في الصحراء وهي مغلقة منذ الإطاحة بنظام القذافي قبل أكثر من عامين.