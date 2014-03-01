جيلالي سفيان يقرر الانسحاب من سباق الرئاسة الجزائري

أعلن جيلالي سفيان المرشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية، والمقررة في 17 أبريل المقبل الانسحاب من السباق الانتخابي، بسبب ما يعتبره إغلاق السلطة للعبة الانتخابية لصالح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الذي أعلن ترشحه لولاية رئاسية رابعة قبل أسبوع.

وقال سفيان، رئيس حزب "جيل جديد" لـ"العربية.نت" إنه سيعلن السبت انسحابه من الانتخابات الرئاسية، عقب اجتماع المجلس الوطني للحزب مساء الجمعة.

وأضاف أنه قرر "بعد استعراض الظروف التي ستجري فيها الانتخابات الرئاسية، عدم المشاركة في انقلاب ضد الديمقراطية عبر انتخابات مزورة ومحسومة مسبقاً لصالح المرشح بوتفليقة".

وأضاف سفيان: "السلطة مصرة على إجراء انتخابات بعيداً عن أية ضمانات بالشفافية، ووسط استغلال كبير لوسائل الدولة لصالح الرئيس المرشح عبدالعزيز بوتفليقة، حيث يقوم الوزير الأول بتوزيع الأموال في الولايات، وحث الناخبين على التمسك ببوتفليقة رئيساً للبلاد".

هذا.. وكان المرشح للانتخابات الرئاسية كمال بن كوسة قد أعلن انسحابه من السباق الرئاسي، وقال خلال وقفة سياسية نظمها في المقبرة الرسمية "أمثل أمامكم اليوم للإعلان عن انسحابي من سباق الرئاسيات، سباق حدد الفائز فيه سلفاً".

ويستعد رئيس الحكومة الأسبق والمرشح للانتخابات الرئاسية أحمد بن بيتور لإعلان انسحابه من الانتخابات يوم الاثنين المقبل.

وقال محمد رابح، المتحدث باسم الحملة الانتخابية للمرشح بن بيتور لـ"العربية.نت" إنه سيعقد مؤتمراً سياسياً يوم الاثنين المقبل، لشرح تطورات موقفه من الانتخابات الرئاسية.

والسبت دعت تنظيمات مدنية وصحافيون وناشطون إلى اعتصام احتجاجي قبالة الجامعة المركزية وسط العاصمة الجزائرية، للاحتجاج على ترشح الرئيس بوتفليقة.

ويقود هذا الاحتجاج الطبيبة أميرة بوراوي، إضافة إلى صحافيين أعلنوا انضمامهم إلى المبادرة الاحتجاجية.

وأعلنت أحزاب سياسية كـ"جيل جديد" و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" دعمها لهذه الوقفة الاحتجاجية ضد الولاية الرابعة لبوتفليقة.

وبدأت السلطات الجزائرية منذ مساء الجمعة نشر تعزيزات أمنية لمنع هذا الاعتصام، وتمنع السلطات أي نشاط احتجاجي والمسيرات وسط العاصمة الجزائرية منذ 14 يونيو 2001.