أكبر حزب معارض بالجزائر يقاطع انتخابات الرئاسة

أعلنت جبهة القوى الاشتراكية، أكبر أحزاب المعرضة في الجزائر، رفضها المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 17 أبريل المقبل.

وقال السكرتير الأول للحزب أحمد بطاطاش إن "المشاركة في الانتخابات في هذه الظروف غير معقولة، بسبب غياب الضمانات الكافية لنزاهة الانتخابات".

واعتبر نفس المتحدث أن "خيار مقاطعة الانتخابات الرئاسية لوحده لا يمثل بديلاً في الوقت الحالي".

وأعلن السكرتير الأول أن الحزب متمسك بالتغيير السلمي ويرفض المغامرة بأمن واستقرار الجزائر، في ظل محيط دولي متقلب ومتوتر.

ويعد حزب الأفافاس، الذي أسسه حسين آيت أحمد، ثامن حزب سياسي يعلن رفضه المشاركة في الانتخابات الرئاسية بعد أحزاب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والنهضة وحركة مجتمع السلم وجبهة التغيير وجبهة العدالة والتنمية والحرية والعدالة وجيل جديد.

وقرر أربعة مرشحين الانسحاب من السباق الرئاسي وهم رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور وجيلالي سفيان وكمال بن كوسة والقائد السابق للقوات البحرية الجنرال محمد الطاهر يعلى، بسبب ما يعتبرونه عدم حياد الإدارة وانحيازها إلى المرشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

احتجاج في جنوب الجزائر

وفي السياق نفسه، تجمع ناشطون في لجنة الشباب العاطل عن العمل ولجنة مكافحة الفساد وسط مدينة وادي سوف جنوب الجزائر، وقفة احتجاجية لرفض ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة.

وقال الناشط رشيد عوين الذي أشرف على التجمع إن السلطة في الجزائر تحاول أن تفرض توجهات سياسية محددة على الشعب، وفرض خيارات عبر ترشيح الرئيس بوتفليقة برغم حالته الصحية.

وانتقد عوين ما وصفه بـ "محاولات السلطة ترهيب الناشطين عبر الاستدعاءات المتكررة إلى مراكز الأمن والمتابعات القضائية، وتوجيه الاتهامات بالإخلال بأمن وباستقرار البلاد، برغم أننا أكثر حرصاً على وحدة الجزائر وأمنها".

وكانت حركة بركات (وتعني كفاية) قد نظمت منذ السبت الماضي ثلاث وقفات احتجاجية وسط العاصمة، لرفض ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، جابهتها الشرطة باعتقالات للناشطين والصحافيين.