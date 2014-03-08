الشاب خالد: أنا مع بوتفليقة والمعارضة "طفيلية"

أعلن الشاب خالد دعمه للرئيس بوتفليقة، مؤكداً أنه يعارض ما تفعله المعارضة هذه الأيام، لأنه "تشويش شبيه بالطفيليات".

وقال الشاب خالد في مقابلة بثت عبر "يوتيوب"، إن الرئيس من حقه أن يترشح، والشعب هو من يقرر، فبوتفليقة لم يقرر البقاء عنوة في منصبه، بل عرض نفسه على الشعب الذي يقرر في الأخير رئيسه، كما حيا خالد الرئيس بوتفليقة، لأنه الرجل الذي أخرج الجزائر من سنوات الأزمة، كما ساهم، حسب خالد، في النهوض اقتصادياً بالبلاد.

وقال خالد: "عندما يسيل الدم تتوقف الكلمات، ويرفض الناس سماع بعضهم بعضاً، ثم إن هناك انتخابات وهناك صندوق، فإذا وصلنا إلى مرحلة تزوير الانتخابات ويقول شخص أنا باق بالقوة، فهذا شيء آخر، أما الاعتراض الآن فهو مرفوض".

وأضاف الشاب خالد أنه لا يعرف إن كان بوتفليقة يستطيع تسيير البلد بسبب وضعه الصحي، ولكن البلد بحاجة إلى مثل بوتفليقة.

وقال خالد إنه عاصر رؤساء سابقين، لكن الأمر اختلف بمجيء بوتفليقة إلى الحكم، حيث عاد الأمن، وتحسنت أمور كثيرة، ووقعت تغييرات كبيرة.

وأكد الشاب خالد أنه مع بوتفليقة، لأنه "رفع رأسه بين الناس في العالم، بعدما كان مطأطأ وقت الإرهاب"، على حد تعبيره.

ودافع خالد عن بوتفليقة، وقال إنه سدد ديون الجزائر، وجعل الجزائر البلد الوحيد غير المديون، معتبراً أن الربيع العربي مر في الجزائر عام 1988 لمن لا يعلم، والجزائري يريد اليوم العيش والحب والرقص والسفر.

ووصف خالد المتظاهرين بالطفيليات التي تقوم بوخزات هناك وهناك، معتبراً أنه لا يدعم أي حزب، وإنما فقط بوتفليقة، وعلى من يرفض الرئيس أن يصوت ضده في الانتخابات.