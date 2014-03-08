في حقل.. تطايرت توقيعات المترشح الجزائري الخاسر نكاز

عُثر، أمس الجمعة، على استمارات التوقيعات للترشح للانتخابات الرئاسية الخاصة بالمترشح رشيد نكاز، رجل الأعمال الجزائري، ملقاة في حقل زراعي على طريق عام بمنطقة وادي العلايق بولاية البليدة 60 كيلو مترا جنوبي العاصمة الجزائرية.

ووجد سكان الاستمارات مرمية ومتطايرة في الهواء، وتأكدوا أنها المعنية بالجدل الإعلامي الدائر منذ الثلاثاء الماضي بسبب اختفائها بشكل غامض، ما دفع بالمترشح نكاز إلى توجيه اتهام إلى السلطات بالوقوف وراء العملية.

وكان المترشح رجل الأعمال المقيم في فرنسا المعروف بدفاعه عن المنقبات، نكاز، قد أخفق الثلاثاء الماضي في دخول سباق انتخابات الرئاسة الجزائرية في آخر لحظة، بسبب عدم وصول استمارات التوقيعات الضرورية لقبول ملف الترشح، وذلك بعد اختفاء السيارة التي كانت تحملها، وكان على متنها شقيقه.

ومنح المجلس الدستوري المترشح الخاسر، مهلة ساعة إضافية على أمل ظهور السيارة المختفية، لكنها لم تظهر في النهاية.

واهتمت مواقع التواصل الاجتماعي بالقصة، حيث تضامن البعض مع المترشح نكاز متحدثين عن "مؤامرة"، بينما شكك آخرون وقالوا إنه ربما كانت هناك حيلة من المترشح للتغطية على فشله في جمع التوقيعات اللازمة.