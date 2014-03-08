مدلسي في فيديو سابق: ترشح بوتفليقة نكتة سياسية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل فيديو لرئيس المجلس الدستوري الجزائري مراد مدلسي حين كان وزيراً للخارجية، اعتبر فيه أن بقاء الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيساً مدى الحياة مجرد نكتة.

وفي الفيديو يقول مدلسي خلال استضافته على قناة فرنسية: بالنسبة لي كجزائري وليس كوزير، مسألة بقاء الرئيس بوتفليقة رئيساً مدى الحياة والترشح لولاية رئاسية رابعة نكتة سياسية.

وقال مدلسي إن الرئيس بوتفليقة الذي تنتهي ولايته الرئاسية الثالثة في تاريخ محدد، "جاء إلى السلطة في وقت كانت فيه البلاد تعيش في أزمة، ووعد باستعادة الأمن وإنعاش الاقتصاد، وقد وفق في تحقيق هذه الأهداف، ومهمتنا الآن الاستعداد لتحضير الخلف".

هذه التصريحات أدلى بها مدلسي قبل أن يقرر الرئيس بوتفليقة نقله إلى رئاسة المجلس الدستوري، وهو الذي سيشرف على دراسة ومعالجة ملفات 12 مترشحاً للانتخابات الرئاسية المقبلة .

وفي الغالب يقر أغلب المسؤولين الحكوميين في الجزائر في النقاشات الهامشية غير معلنة بقناعتهم بعدم قدرة الرئيس بوتفليقة على إدارة شؤون البلاد خلال الفترة المقبلة، ورفضهم فكرة ترشحه لولاية رئاسية رابعة، لكنهم يعلنون مواقف على خلاف ذلك.