الجزائر: حضور مراقبين دوليين في انتخابات الرئاسة

أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الأحد من القاهرة أن مراقبين دوليين من عدة منظمات سيحضرون خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل، كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال لعمامرة في تصريح للوكالة عقب التوقيع على اتفاق حول مهمة ملاحظي الجامعة العربية "بالتوازي مع بعثة الجامعة التي تضم نحو 110 ملاحظين فقد قرر الاتحاد الإفريقي نشر بعثة تتشكل من 200 ملاحظ لمتابعة الانتخابات الرئاسية سيصلون تباعاً في الأسبوع القادم إلى الجزائر كما ستنشر منظمة التعاون الإسلامي عشرات الملاحظين".

وتابع "سيمثل الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة مجموعتان من الخبراء الانتخابيين للقيام بـ(ملاحظة ومتابعة تقنية للانتخابات)".

وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التشريعية التي جرت في2012 طلبت نسخة من القائمة الاسمية للناخبين، بعد تشكيك أحزاب المعارضة في صدقيتها.

وردت وزارة الداخلية الجزائرية بالرفض على طلبها بحجة أن "القائمة تحوي معلومات شخصية عن المواطنين الجزائريين ولا يمكن السماح بالاطلاع عليها".

وعلق رئيس بعثة النواب الأوروبيين للجزائر بير انتونيو بانزاري في نهاية أكتوبر "من مصلحة الجزائر أن تكون الانتخابات حرة (...) والنقطة الأساسية هي القائمة الانتخابية، ونتمنى أن يتم حل هذه المشكلة قبل الانتخابات (الرئاسية) المقبلة".

وكان الاتحاد الأوروبي أرسل 150 مراقباً في الانتخابات التشريعية في 10 مايو 2012.