الجزائر تعلن عن مقتل قيادي بـ"قاعدة المغرب الإسلامي"

أعلنت السلطات الجزائرية مقتل قيادي في تنظم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، خلال العملية النوعية التي قام بها الجيش الجمعة ضد مجموعة إرهابية، وانتهت بمقتل سبعة من عناصرها في منطقة تبسة شرق الجزائر.

وقال بيان للأمن الجزائري إنه "تم التعرف على هوية الإرهابي الخطير دبار عبدالكامل، المدعو أبوجعفر، خلال عملية تحديد هوية الإرهابيين السبعة "

وأضاف البيان ذاته أن "هذا الإرهابي يعد المسؤول الأول عن الجرائم الإرهابية في منطقة تبسة وما جاورها من الولايات الشرقية للبلاد".

وكانت قوات الجيش الجزائري قد قضت الجمعة على سبعة إرهابيين ينتمون إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بالقرب من منطقة "الماء لبيض" بولاية تبسة شرق الجزائر .

وكانت المجموعة الإرهابية تحاول التسلل على متن سيارة محملة بالأسلحة إلى الجزائر قادمة من تونس، وتضم أجانب لم يكشف عن هويتهم، وتمت محاصرتها في منطقة جبلية في محاولة للعبور إلى داخل الأراضي التونسية .

ووقعت اشتباكات عنيفة بين المجموعة المسلحة وقوات الجيش، والتي تمكنت من قتل سبعة مسلحين، فيما قتل جندي وأصيب ضابط في الاشتباك، وخلال العملية استرجعت قوات الجيش أسلحة وذخيرة كانت مخبأة في سيارة الإرهابيين.

وتنشط مجموعات إرهابية صغيرة تتبع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في منطقة تبسة شرق الجزائر على الحدود مع تونس، وبدأ منذ فترة تنسيق نشاطها الإرهابي مع تنظيم أنصار الشريعة في تونس .