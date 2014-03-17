الآلاف يشيعون قتلى مواجهات طائفية جنوب الجزائر

شيع الآلاف عصر الاثنين في غرداية بجنوب الجزائر القتلى الثلاثة، الذين سقطوا السبت في مواجهات مذهبية بين العرب المالكية والميزابيين الإباضيين، بحسب مراسل وكالة فرنس برس.

وحمل نحو ثلاثة آلاف مشيع الجثامين الثلاثة على الأكتاف من مستشفى تيريشين إلى المقبرة الواقعة في حي مرماد على مسافة أربعة كيلومترات.

ولفت النعوش بالعلم الجزائري وهتف المشيعون "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله" وسط زعاريد النسوة على طول الطريق. وهذا حدث غير تقليدي بالنسبة لهذه المنطقة المحافظة.

وتقضي العادة في غرداية بأن تتم الجنازات سيراً وليس بواسطة السيارات.

وقتل مساء السبت كل من إبراهيم مطهري وعز الدين بن طالب ومحمد بكاي وهم من العرب، في حي الحاج مسعود عندما اندلعت مواجهات بين العرب والميزابيين.