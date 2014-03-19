القضاء على عنصرين من القاعدة في أغريب شرقي الجزائر

قضت قوات الجيش الجزائري على مسلحين ينتميان إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في منطقة أغريب بتيزي وزو شرقي الجزائر.

وقال مصدر أمني لـ"العربية نت" إنه تم القضاء على المسلحين خلال عملية تمشيط تقوم بها قوات الجيش في منطقة أغريب منذ أسبوع.

وذكر نفس المصدر أن قوات الجيش التي تنفذ العملية تستعمل المروحيات لملاحقة المجموعة الإرهابية التي تتحصن في المنطقة الجبلية.

وتم القضاء خلال هذه العملية على 7 مسلحين، وكانت قوات الجيش الجزائري قد قضت، الثلاثاء، على مسلّح ينتمي إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في منطقة بلفوضيل بولاية البويرة القريبة من أغريب.

وبلغ عدد المسلحين الذين تم القضاء عليهم خلال أسبوع في مختلف المناطق 14 مسلحاً، بعد القضاء الأحد الماضي على 7 مسلحين ينتمون إلى القاعدة في منطقة تبسة على الحدود بين الجزائر وتونس.

وتأتي هذه الضربات الموجعة التي وجهها الجيش إلى تنظيم القاعدة في ظل تراجع التنظيم وعجزه عن التحرك بسبب الحصار والملاحقة التي تنفذها قوات الجيش ضد المجموعات المسلحة.