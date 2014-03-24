الجزائر: بن فليس "يسوّد" سنوات حكم بوتفليقة

عرض رئيس الوزراء الجزائري الأسبق ومرشح الانتخابات الرئاسية علي بن فليس الاثنين حصيلة سلبية لفترة حكم الرئيس المنتهية ولايته عبدالعزيز بوتفليقة، في ثاني يوم من الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في 17 أبريل.

وتحدث بن فليس في تجمع لأنصاره بمدينة البليدة (50 كلم غرب الجزائر) عن "وضع غير مرضٍ" في قطاعات الصحة والتربية والقضاء والحريات وفي "تسيير شؤون الدولة" بصفة عامة.

وقال "من لا يستطيع التسيير فلا يجب أن يلقي اللوم على غيره.. 15 سنة لم تكن كافية للإصلاح وها هم اليوم يطالبون بخمس سنوات أخرى"، في إشارة إلى فترة حكم بوتفليقة منذ 1999.

وأضاف "لا المريض والطبيب راضيان عن وضع الصحة.. والمعلمون محرومون من كل شيء وعندما يتظاهرون تقمعهم الشرطة".

ومنذ مدخل مدينة البليدة تنافس أنصار بوتفليقة ومنافسه بن فليس في إلصاق الصور في كل مكان، على الجدران وإشارات المرور وعلى الجسور.

وخصص بن فليس القاضي والمحامي ووزير العدل الأسبق جزءا كبيرا من خطابه لقطاع القضاء أمام حوالي 800 شخص.

وقال "القضاة مقيدون وخاضعون للسلطة التنفيذية من التعيين إلى الترقية إلى الفصل.. القضاء مسير إداريا". وتابع "القضاء ليس مستقلاً لذلك فهو لا يحاسب الفاسدين".

ووعد بن فليس باقتراح دستور جديد ينبثق عن مشاورات "يمكن أن تدوم عاماً كاملاً" مع جميع الفاعلين السياسيين و"حكومة وحدة وطنية".

وأكد أن الدستور الذي يقترحه يتضمن مجالاً واسعاً "للحريات النقابية والسياسية" ويعطي استقلالية أكبر للقضاء ويجعل البرلمان أداة مراقبة "تخيف الحكومة".

وقال "أنا أؤمن بالتعددية حتى النخاع.. تعددية سياسية ونقابية".

ووعد بن فليس بالسماح للشرطة بإنشاء نقابة مثلها مثل باقي الموظفين "شرط أن لا يكون لها حق الإضراب، كما هو معمول به في بقية دول العالم".

وانطلقت الحملة الانتخابية في الجزائر الأحد وتستمر حتى 13 أبريل، بمشاركة ستة مرشحين أبرزهم بن فليس والرئيس المنتهية ولايته عبدالعزيز بوتفليقة الذي يغيب عن التجمعات الانتخابية بسبب مشاكله الصحية.