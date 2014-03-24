حملة انتخابات الرئاسة تنطلق في الجزائر

بدأ بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر بجولات في الولايات لشرح برامجهم للناخبين.

أما المرشح الأوفر حظاً، وهو الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، فلن تتيح له وعكته الصحية التي ألمت به منذ 27 أبريل 2013، حضور أي تجمع انتخابي أو مخاطبة الجزائريين لإقناعهم ببرنامجه.

ويتولى حملة بوتفليقة نيابةً عنه، كل من رئيس الحكومة السابق عبدالمالك سلال ووزيري النقل والصناعة عمار غول وعمارة بن ينس.

شعارات

وفي اليوم الأول من الحملة الانتخابية، طرح كل مرشح شعار برنامجه السياسي، فاختار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة "تعاهدنا مع الجزائر" شعاراً لحملته الانتخابية، بعدما استخدم شعارات الوئام والعزة والكرامة خلال الاستحقاقات الرئاسية السابقة.

أما مرشح حزب جبهة المستقبل عبدالعزيز بلعيد، وهو أصغر المرشحين فاستخدم في حملته الانتخابية "المستقبل الآن"، وهو شعار حزبه المنشق عن حزب جبهة التحرير الوطني. ويراهن بلعيد على قطاع واسع من الشباب والطلبة، باعتباره كان أمينا عاما لاتحاد الطلبة واتحاد الشبيبة، لكسب الرهان الانتخابي.

ومن جهته، اختار المنافس الأبرز للرئيس بوتفليقة ورئيس حكومته الأسبق علي بن فليس شعارا لحملته الانتخابية له علاقة بعمله كحقوقي سابق ووزير سابق للعدل وهو "نعم من أجل الحريات".

ويراهن بن فليس على هذا الشعار لإقناع الناخبين بطروحاته السياسية، خاصة أن أكثر المؤاخذات على فترة حكم الرئيس بوتفليقة، هو التضييق على الحريات الفردية والسياسية والإعلامية.

ومن ناحيتها اختارت لويزة حنون، التروتسكية ذات الأفكار اليسارية، شعار "تأسيس الجمهورية الثانية"، وهو أبرز مطالب قوى المعارضة منذ عقدين.

أما "الجزائر لكل الجزائريين" فهو الشعار الذي اختاره مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي عنواناً لحملته، فيما اختار مرشح حزب "عهد 54" علي فوزي رباعين الذي يشارك في الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة شعار "تقدم – امتياز – مساواة".

وعلّق على موضوع الشعارات الانتخابية في الجزائر، بشير بوزيان الرحماني، المتخصص في التسويق والتواصل الاجتماعي قائلاً إن المرشحين اختاروا شعارات قريبة من اهتمامات الناخبين.

ولفت إلى أن الشعارات التي تم اختيارها في هذه الانتخابات تمثل حالة تحول إلى الشعارات السياسية بعيداً عن المطالبات الاجتماعية والاقتصادية، مقارنة مع الشعارات التي كانت تستخدم في الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

ورأى الرحماني أن هذا يعكس قناعة جماعية لدى المرشحين بالمعضلات السياسية الراهنة في الجزائر، في مقابل التطور النوعي على الصعيد الاجتماعي والمعيشي.