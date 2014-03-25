رئيس إخوان الجزائر لمرشحة رئاسية: أنت قبيحة

جدل سياسي حاد واتهامات بين زعيم إخوان الجزائر وزعيمة حزب العمال لويزة حنون المترشحة للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ووجّه رئيس حركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر)، عبدالرزاق مقري، انتقادات حادة لحنون، ووصفها بالمرأة القبيحة، وقال في بيان نشره على صفحته الخاصة على فيسبوك: "أنت امرأة قبيحة ورديئة وقديمة وبالية وضعيفة الفكر".

وانتقد مقري الاتهامات التي وجهتها حنون الى المعارضة، وقال: "أنت تتهمين كل من يخالفك من كل التيارات بالعمالة للخارج، ولا مبرر لذلك إلا ضعف حجتك، وقلة زادك وانقطاع أفكارك.. فهل كل الناس عملاء إلا أنت يا لويزة".

واتهم مقري حنون بـ"العضوية في الأممية الشيوعية الدولية الرابعة والمشاركة في اجتماعات مع قوى معادية لسيادة الجزائر وثوابتها".

عمالة للخارج

وكان مقري يرد على اتهامات وجّهتها لويزة حنون إلى قوى المعارضة التي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وصفتها فيها بأنها تثير الفتنة ومدعومة من الخارج وتحرّض على إثارة المشاكل في البلاد.

واتهمت حنون زعيم إخوان الجزائر بقيادة مؤسسات تابعة للمخابرات الأميركية، حيث كان عبدالرزاق مقري يدير مؤسسة "فريدم هاوس" الأميركية.

ومنذ فترة تتهم عدة أطراف سياسية حزب العمال وزعيمته لويزة حنون بتغيير مواقفها المعارضة والتحول إلى خطاب يهادن السلطة، وترى حنون أن قوى التيار الإسلامي التي أعلنت جميعها مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة تسعى إلى إثارة ربيع عربي في الجزائر، وبأنها تقف وراء محاولات تحريك الشارع في الجزائر، باستغلال مشكلات اجتماعية وسياسية.