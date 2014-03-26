إدانة مدير صحيفة وصحافي بتهمة القذف في الجزائر

أدانت محكمة جيجل، شرق الجزائر، مدير صحيفة "الوطن" عمر بلهوشات، وكاتب العمود شوقي عماري، الثلاثاء، بدفع غرامة قدرها 100 ألف دينار (922 يورو) بتهمة القذف بحق محافظ سابق، بحسب ما أعلنت الصحيفة الاربعاء.

وصرح مدير الصحيفة لوكالة فرنس برس "أنا مصدوم بهذه الاحكام التي تصدر في عز الحملة الانتخابية. إنهم يقولون للصحافيين: اصمتوا ودعونا نقوم بحملتنا كما نشاء".

وأوضح بلهوشات أن القضية تعود الى سنة 2006 عندما رفع المحافظ الأسبق لجيجل (360 كلم شرق الجزائر) دعوى قضائية ضد الصحيفة إثر نشرها عموداً ساخراً حوله.

وكان الصحفيان أدينا في الحكم الأول الصادر في 2007 بالسجن شهرين نافذين و100 ألف دينار غرامة، وتم تأكيد الحكم في المجلس القضائي قبل أن تلغيه المحكمة العليا في مارس 2012.