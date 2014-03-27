إضراب عمال القطارات والمترو يشل العاصمة الجزائرية

يشلّ إضرابان، واحد لعمال قطارات وآخر لعمال المترو، حركة النقل في الجزائر على كافة الخطوط الرئيسية في العاصمة والمدن الكبرى، وذلك منذ عدة أيام.

ورفض العمال وسائقو القطارات العودة إلى العمل بعد ثلاثة أيام من الإضراب، بسبب رفض شركة النقل والسكك الحديدية الاستجابة لمطالبهم.

ويطالب العمال الشركة بدفع 36 شهراً من الأجور المتأخرة، ووضع تاريخ محدد لبداية المفاوضات حول كيفية دفع تلك المتأخرات على أن لا يتجاوز هذا التاريخ 27 من شهر أبريل المقبل.

وتسبب إضراب عمال القطارات في شلل تام لجميع خطوط النقل، أثر سلباً على تنقل المواطنين والموظفين الذين اعتادوا استخدام القطارات تجنباً لمشاكل الاختناق المروري.

وفي محطة آغا، وسط العاصمة الجزائرية، أبدى المسافرون استياءهم من الإضراب وتأثيره على حياتهم اليومية.

وفي هذا السياق، قال محمد براح، وهو طالب جامعي تعوّد التنقل في القطار لغرض الدراسة: "من غير المعقول أن يستمر هذا الإضراب لمدة ثلاثة أيام، في الوقت الذي يجول فيه وزير النقل عمار غول الولايات للقيام بحملة انتخابية لصالح الرئيس المترشح عبدالعزيز بوتفليقة".

وبالإضافة إلى إضراب عمال القطارات يعطل إضراب عمال مترو الأنفاق هو الآخر الحركة في العاصمة، برغم احتفاظ العمال بالحد الأدنى للخدمة، وذلك منذ الأربعاء الماضي.

وفي هذا السياق، قال مسؤول نقابة عمال المترو، دبابي رضا، إن "عمال المترو قرروا الدخول في إضراب مفتوح لدعم مطالبهم المتعلقة بالأجور والمنح"، مضيفاً: "ننتظر أن تدعونا المديرية للشروع في المفاوضات".