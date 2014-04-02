اعتقال 3 مسلحين من التوحيد والجهاد جنوبي الجزائر

اعتقلت قوات الأمن الجزائرية ثلاثة مسلحين ينتمون إلى تنظيم التوحيد والجهاد في غربي إفريقيا كانوا على متن مركبة رباعية الدفع تحمل ترقيما ليبيا.

وقالت مصادر أمنية إن وحدة مختصة في مكافحة الإرهاب أوقفت ثلاثة مسلحين بمنطقة مدهان دائرة برج باجي المختار بولاية آدرار جنوبي الجزائر، وبحوزتهم مجموعة هواتف خلوية من نوع الثريا وثلاثة أسلحة من نوع كلاشيكنوف، يعتقد أنها سرقت من طرف الجماعة الليبية من مخزن للسلاح بمنطقة البركات التابع لقوات الدرع الليبية.

وبحسب المعلومات الأولية فإن المسلحين ينتمون إلى حركة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا تحت قيادة الإرهابي الأزوادي أحمد ولد عامر المكنى بأحمد التلمسي.