الجزائر تعلن مقتل إرهابية لأول مرة بجيجل

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الأحد، أن قوات الجيش قتلت إسلامية مسلحة، فجر السبت، في جيجل شرق الجزائر، وضبطت ثلاث قطع سلاح.

وقالت وزارة الدفاع في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن "قوات الجيش تمكنت السبت في حدود الساعة السادسة صباحا، خلال عملية تمشيط بمنطقة بوثابت في ولاية جيجل (350 كلم شرق الجزائر)، من القضاء على إرهابية واسترجاع بندقيتين آليتين من نوع كلاشينكوف وبندقية نصف آلية، إضافة إلى كمية من الذخيرة".

ولم تقدم أي معلومات حول هذه "الإرهابية"، باعتبار أنه نادرا ما يوجد نساء يحملن السلاح، لكن نشاطهن في الغالب يكون في "مجموعات الدعم والإسناد"، كما تسميها قوات الأمن.

وأضاف البيان أن عناصر الجيش قامت خلال العملية نفسها "بتدمير عدة مخابئ كانت تحتوي على مواد غذائية وملابس إلى جانب عتاد الإعلام الآلي وهواتف محمولة".

ولا تزال مجموعات مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تنشط في المناطق الجبلية شرق الجزائر، إلا أن نشاطها الأكبر يتركز في جنوب البلاد على الحدود مع مالي والنيجر.