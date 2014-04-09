الجيش الجزائري يضبط أسلحة حربية قرب الحدود مع مالي

اكتشف الجيش الجزائري، أمس الثلاثاء، مخبأ للأسلحة والذخيرة قرب الحدود مع مالي، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الأربعاء.

وأكدت وزارة الدفاع، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الجيش تمكن "من استرجاع أسلحة وذخيرة حربية مردومة قرب الشريط الحدودي الجنوبي للبلاد، حوالي ستة كيلومترات غرب برج باجي مختار" (2000 كلم جنوب الجزائر).

وأوضح البيان أن العملية وقعت مساء السبت "خلال عملية بحث واستطلاع" قرب الحدود مع مالي.

ويتعلق الأمر "بضبط خمس بنادق آلية من نوع كلاشنكوف وثلاثة رشاشات آلية من صنع روسي وماسورة رشاش ثقيل عيار 12.7 ملم و1005 رصاصات مختلفة العيارات".

ومنذ التدخل العسكري الفرنسي في مالي في يناير 2013 أغلقت الجزائر حدودها المقدرة بـ1400 كيلومتر مع مالي، لمنع دخول العناصر المسلحة وتهريب الأسلحة.