الجزائر.. المال سلاح المرشحين لانتخابات الرئاسة

يحتل المال مكانة مهمة في الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أبريل في الجزائر. فبينما يفترض أن لا تتعدى نفقات كل مرشح 60 مليون دينار (أي ما يعادل 600 ألف يورو)، يصرف المرشحون أضعاف ذلك بفضل أموال رجال الأعمال الذين ينتظرون مقابلها امتيازات ومصالح.

ويحدد قانون الانتخابات الجزائري النفقات المسموحة في الحملة الانتخابية بستين مليون دينار على أن ترتفع إلى 80 مليونا (800 ألف يورو) في حال وصول المرشح إلى الدور الثاني.

مبلغ غير منطقي

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي محمد حميدوش أن هذا المبلغ "غير منطقي وغير واقعي، فهو لا يكفي حتى لاستئجار مقرات الحملة الانتخابية، فما بالك بتمويل النقل بالطائرة ودفع رواتب الموظفين في الحملة وطبع البرامج والصور والملصقات". ويضيف "لا يمكن تمويل الحملة بهذا المبلغ، لذلك يتلقى المترشحون أموالاً غير معروفة المصدر نقداً من دون أي رقابة".

فعلى سبيل المثال، يتنقل عبد المالك سلال مدير حملة الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة بطائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية "طاسيلي ايرلاينز" ملك شركة النفط العمومية سوناطراك. ويصحب سلال معه فريق حملته الانتخابية بالإضافة إلى 50 صحفياً على الأقل في كل مرة.

كما ينشَط الحملة رئيس ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى والمستشار الخاص له عبد العزيز بلخادم ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، بالإضافة إلى وزيرين في الحكومة الحالية والأمين العام لاتحاد العمال. وكل هؤلاء يفترض أن يتنقلوا بأموال الحملة، إلا أن المرشحين المعارضين الآخرين يتهمونهم باستخدام وسائل الدولة التابعة لقطاعاتهم.

كذلك يتنقل علي بن فليس المنافس الأكبر لبوتفليقة على متن طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية مع فريقه و50 أو 75 صحافياً.

الممولون

ينقسم الممولون إلى ثلاثة فرق بأهداف ومصالح مختلفة، بحسب أمحمد حميدوش. الفريق الأول هم "مقاولو البناء والأشغال العمومية الذي يريدون الحصول على صفقات من المشاريع العمومية للحكومة ويساندون بقاء النظام ليضمن لهم صفقات جديدة".

والفريق الثاني هم أصحاب شركات، أما الفريق الثالث فهم "أصحاب شركات الإنتاج الذين يسعون الى الحصول على علاقات في محيط الرئيس توفر لهم امتيازات مثل تسهيل الحصول على القروض والأراضي"

بو تفليقة وبن فليس الأغنى

وعلى سبيل المقارنة صرف المرشحان البارزان في انتخابات الرئاسة الفرنسية لسنة 2012 فرنسوا هولاند (الفائز) ونيكولا ساركوزي 21,8 و21,3 مليون يورو على التوالي.

وتفوق مساحة الجزائر بحوالي خمس مرات مساحة فرنسا، ولكن عدد الفرنسيين 66 مليوناً بينما الجزائريون 38 مليوناً. وبخلاف بوتفليقة وبن فليس "الأغنياء" يجد المرشحون الآخرون صعوبة في تمويل الحملة الانتخابية.

واشتكى المرشح فوزي رباعين من تأخر وصول أموال الدولة حتى إنه استخدم صوراً قديمة من الحملة الانتخابية السابقة لعام 2009 في الأيام الأولى للحملة.

كما كتب المترشح موسى تواتي على ملصقاته عبارة "من فضلك لا تمزق هذه الملصقة فهي من أموال الفقراء".

يذكر أن الحكومة رصدت 24 مليار دينار (240 مليون يورو) لتنظيم الانتخابات الرئاسية تم إدراجها ضمن ميزانية وزارة الداخلية، بحسب مرسوم رئاسي صادر في مارس. ويمثل هذا المبلغ أربعة أضعاف الأموال التي رصدتها الدولة في انتخابات 2009 التي فاز بها بوتفليقة أمام خمسة مترشحين بأكثر من 90% من الأصوات.