عبد العزيز بلعيد

عبدالعزيز بلعيد، هو أصغر المرشحين الستة لانتخابات الرئاسة المقررة في 17 أبريل 2014، وهو المرشح الوحيد من جيل الاستقلال (ما بعد 1962)، ومولود بولاية باتنة في 16 يونيو 1963.

ويحمل بلعيد شهادة دكتوراه في الطب، وهو أب لخمسة أبناء، ومعروف في الجزائر من خلال نشاطه لسنوات طويلة في تنظيم شبابي اسمه "اتحاد الشبيبة الجزائرية" المنتمي للحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني.

ودخل عبدالعزيز بلعيد البرلمان لفترتين تشريعيتين عن الحزب الحاكم، لكنه استقال وأسس بنفسه حزباً جديداً اسمه "جبهة المستقبل" عام 2012، بعد قرار من الرئيس بوتفليقة فتح المجال أمام تأسيس أحزاب سياسية جديدة.

ويعرف عن بلعيد قربه أكثر من المرشح علي بن فليس، حيث اصطف معه خلال انتخابات الرئاسة عام 2004.