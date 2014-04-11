علي بن فليس، هو أقوى منافس للرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة، من مواليد 8 سبتمبر 1944 بباتنة بشرق الجزائر، وهو أب لأربعة أولاد.

وبن فليس معروف بأنه قاض ورجل قانون، فقد تقلد منصب وزير العدل منذ عام 1988 في حكومات كل من قاصدي مرباح ومولود حمروش وسيد أحمد غزالي، واستقال من منصبه احتجاجاً على ما سماه خروقات في حقوق الإنسان، وتميزت تلك الفترة باندلاع الأزمة الأمنية.

وعاد علي بن فليس للأضواء، بمجيء الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى السلطة عام 1999، حيث تولى بن فليس إدارة حملته الأولى، وبعدها عينه بوتفليقة رئيساً لحكومته الثانية (2000-2003)، خلفاً لأحمد بن بيتور.

وبرز الخلاف بين بوتفليقة ورئيس حكومته بن فليس، عندما أبدى هذا الأخير نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 2004، التي انتهت بفوز ساحق للرئيس بوتفليقة.

وعقب هزيمة بن فليس، انزوى الرجل في بيته، ولم يظهر للرأي العام إلا نادرا، كمناسبات الجنازات الرسمية لتوديع شخصيات وطنية.

وأعلن علي بن فليس ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في 17 أبريل 2014، حتى قبل أن يعلن الرئيس بوتفليقة نيته الترشح، ويلتقي الرجلان، بوتفليقة وبن فليس، في كونهما قياديين من قيادات الحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني.