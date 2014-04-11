علي فوزي رباعين، طبيب العيون، من مواليد 24 يناير 1955 بالجزائر العاصمة، وهو متزوج وأب لطفلين.

ورباعين شخصية سياسية مثيرة للجدل، لأسباب كثيرة، منها قوله إنه معارض قديم للنظام في الجزائر، لكنه معروف أكثر بكونه ابن المجاهدة فاطمة أوزقان، إحدى أيقونات ثورة التحرير الجزائرية.

ولا يوجد شيء كثير في المسيرة السياسية، علي فوزي رباعين، سوى أنه أحد مؤسسي "جمعية أبناء وبنات الشهداء" لولاية الجزائر شهر فبراير1985، وأصبح رئيساً للجمعية حتى عام 1990، كما كان عضواً مؤسساً لأول رابطة جزائرية لحقوق الإنسان، وذلك في يونيو 1985.

ومع مطلع التسعينات، أسس رباعين رفقة مجموعة من رفاقه حزب "عهد 54" ذي التوجهات الوطنية، ثم أصبح لاحقاً رئيساً للحزب، وترشح باسمه لانتخابات الرئاسة الجزائرية في أعوام 2004 و2009 و2014.

وبالنتائج، جاء ترتيب علي فوزي رباعين في المرتبة الأخيرة بانتخابات 2004، وحل في المرتبة ما قبل الأخيرة في انتخابات 2009، لكنه كان ينجح دائماً في جمع التوقيعات اللازمة لقبول ملف الترشيح (65 ألف توقيع من 25 محافظة)، وهو رقم كبير وليس من السهل جمعه.