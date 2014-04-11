لويزة حنّون، أبرز امرأة تمارس السياسة في الجزائر، وهي من مواليد 7 أبريل 1954 بجيجل شرق الجزائر، وتصنف على أنها يسارية متطرفة وتقود "حزب العمال" منذ تأسيسه مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وترشحت حنّون، وهي أول امرأة عربية تترشح للرئاسة، في انتخابات 2004 و2009 و2014، لكنها لم تحظ بأي حضور انتخابي لافت، ما عدا الدعم و"المجاملة" التي لا تزال تلقاها من الرئيس بوتفليقة، حيث قال ردا على سؤال صحافي فرنسي بخصوص من يكون خليفته: "حنّون هي من تكون قادرة على تحمل المسؤولية".

وتتميز حنّون بخطاب سياسي مركب، فهي من جهة تدعو بشراسة لفصل الدين عن الدولة، لكنها كانت من المدافعين عن شيوخ جبهة الإنقاذ المحلة، عباسي مدني وعلي بن حاج.

وحنّون من الرافضين للاستثمارات الأجنبية في الجزائر بدعوى "التدخل الأجنبي"، فقد أطلقت بين عامي 2004 و2005 حملة 1.5 مليون توقيع، لإلغاء قانون المحروقات الذي اقترحه وزير النفط السابق شكيب خليل.

وكان موقف حنّون أحد أسباب التراجع عن هذا القانون، الذي تنازل عن قاعدة 49/51 في ملكية باطن الأرض.

وأبدت حنّون منذ عام 2009 دفاعا مستمرا عن سياسات الرئيس بوتفليقة.