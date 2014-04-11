موسى تواتي من مواليد 3 أكتوبر 1953 ببني سليمان بولاية المدية، وسط البلاد، أمضى جزءاً من مسيرته المهنية جندياً في جهاز الدرك الوطني، وهو جهاز تابع للجيش الجزائري.

وبحكم أن موسى تواتي، ابن شهيد فقد انخرط مبكراً في نشاط الجمعيات الثورية التي كانت تدور في فلك الحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني، حيث أسس التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء عقب إقرار التعددية السياسية والحزبية عام 1990، وترأس تنسيقية أبناء الشهداء حتى عام 1998، وهو تاريخ تأسيس حزب "الجبهة الوطنية الجزائرية".

وحزب "الجبهة الوطنية الجزائرية" ذو توجهات وطنية قريبة من الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني.

وترشح موسى تواتي، الذي يملك استثمارات خاصة محلية في الجزائر، لانتخابات الرئاسة عامي 2004 و2009، وأعلن ترشحه لانتخابات 17 أبريل 2014، ويعتبر نفسه صوت المواطن البسيط، حتى إنه كتب شعاراً يدعو فيه الناخبين إلى عدم تقطيع "بوستيرات" الحملة الانتخابية، لأنه "ابن الشعب الفقير".