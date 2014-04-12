مقتل شخصين في مواجهات بغرداية جنوب الجزائر

المصدر: الجزائر - قناة العربية، فرانس برس، عثمان لحياني

قتل شخصان في أحداث العنف والمواجهات العرقية والمذهبية التي تشهدها مدينة غرداية منذ السبت الماضي، بين السكان العرب الذين يتبعون المذهب المالكي والسكان الأمازيغ الذين يتبعون المذهب الإباضي.

وتعرض بالحاج شعبان حسان للطعن بالسلاح الأبيض في حي أحباس نشور بغرداية، فيما كان الشاب بن الناصر ناصر بن نور الدين 22 سنة، طالب جامعي، قد قتل الجمعة في طلق ناري من بندقية صيد في حي كاف حمودة ببلدية بريان، خلال الاشتباكات الدامية بين الطرفين.

وبلغ مجموع عدد القتلى في أحداث غرداية المتجددة 10 قتلى منذ شهر نوفمبر الماضي، بعد أن خرجت الأوضاع خارج السيطرة.

وبثت قناة "كاي بي سي" صورا لحرائق مهولة في مدينة غرداية وبريان، نتجت عن تعرض منازل وسيارات ومحلات تجارية للحرق والتخريب.

ومازال ثمانية أشخاص يرقدون في العناية المركزة. وقال مراسل قناة "كاي بي سي" عبد اللطيف صالحي: "إن المدينة تعيش انفلاتا أمنيا خطيرا ووضعا متوترا، والسلطات الأمنية تحاول دون جدوى السيطرة على الوضع".

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصادر طبية "أنه تم تسجيل قرابة 100 إصابة بجروح منذ عودة هذه الأحداث الاثنين الماضي، فيما تعرض 50 منزلا ومحلا تجاريا للحرق والتخريب، إضافة إلى تخريب وحرق 50 سيارة، بعضها تابعة للبلدية ومقر محطة المعهد الوطني لحماية النباتات، إضافة لحرق غابات نخيل في ضواحي المدينة، وأثارت هذه المشاهد قلق وفزع السكان.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل قناة "العربية" بالجزائر بمقتل شخص وجرح العديد من المواطنين الجزائريين، الجمعة، جراء عنف طائفي وصف بالعنيف جداً بين العرب والإباضيين في منطقة غرداية وبشكل غير مسبوق.

وكانت وكالة "فرانس برس" قد أفادت بإصابة عشرة أشخاص بينهم عنصران في الشرطة في منطقة غرداية جنوب الجزائر في مواجهات جديدة بين مجموعات من الشبان العرب والبربر، بحسب ما أفاد مصدر طبي محلي.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المصدر المذكور أن المواجهات اندلعت بعد أداء صلاة الجمعة في أحد مساجد بريان التي تبعد 45 كلم شمال غرداية.

وأضاف المصدر أن زجاجات حارقة وحجارة ألقيت خلال المواجهات التي تسببت بإغلاق طريق حيوية تربط بين شمال وجنوب الجزائر.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق الجانبين، وسرعان ما انتقلت الصدامات إلى أحياء عدة في المدينة، حيث نهبت وأحرقت مساكن ومتاجر.

والثلاثاء، أصيب 35 شخصاً، بينهم 17 شرطياً في مدينة غرداية جراء مواجهات بين العرب والبربر.

وخلفت هذه المواجهات بين ديسمبر ومارس سبعة قتلى وأكثر من 400 جريح في موازاة إحراق مئات المنازل والمتاجر في المدينة.